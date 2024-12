Max confirma data de lançamento para Coringa: Delírio a Dois Filme acabou fracassando nas bilheterias O post Max confirma data de lançamento para Coringa: Delírio a Dois apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 06/12/2024 - 18h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 18h09 ) twitter

Vilão do Coringa

Confirmando as especulações das últimas semanas, Coringa: Delírio a Dois realmente chegará ao catálogo do streaming Max no dia 13 de dezembro.

Saiba mais sobre o que esperar desse lançamento acessando a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

