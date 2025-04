May Calamawy, de Cavaleiro da Lua, quer interpretar a Mulher-Maravilha do DCU Atriz da Marvel não descartaria viver a Amazona na franquia liderada por James Gunn O post May Calamawy, de Cavaleiro da Lua, quer... O Vício|Do R7 14/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h26 ) twitter

May Calamawy e Mulher-Maravilha

Depois de Adria Arjona, é a vez de May Calamawy revelar interesse em interpretar a Mulher-Maravilha do DCU, com a atriz de Cavaleiro da Lua afirmando que não descartaria a oportunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre a atriz e o DCU!

