Mestres do Universo | Ator do live-action afirma que filmagens iniciarão em breve Elenco está satisfeito com roteiro apresentado, diz ator

Os fãs podem receber imagens do set do live-action de Mestres do Universo muito em breve, com um dos atores do filme confirmando o início quase imediato das filmagens.

Não perca as novidades sobre Mestres do Universo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício!

