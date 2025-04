Mestres do Universo: Confira a descrição do que foi exibido no CinemaCon Quem esteve no CinemaCon 2025 conseguiu dar uma olhada no que estão preparando para He-Man no novo filme de Mestres do universo. O... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 06h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mestres do Universo e Nicholas Galitzine

Quem esteve no CinemaCon 2025 conseguiu dar uma olhada no que estão preparando para He-Man no novo filme de Mestres do universo. Lá, o diretor Travis Knight, acompanhado pelos atores Nicholas Galitizine e Camila Mendes mostraram um visual do protagonista usando as roupas clássicas de He-Man.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

A Odisseia será uma “obra prima única na geração”, diz estúdio

Wicked: For Good recebeu um teaser na CinemaCon; Veja a descrição

M3GAN 2.0 recebe cenas inéditas e detalhes na CinemaCon