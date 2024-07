Meu Malvado Favorito 4: A franquia que conquistou mais de US$ 5 bilhões A franquia "Meu Malvado Favorito" ultrapassou a impressionante marca de US$ 5 bilhões em arrecadação. Com personagens carismáticos...

‌



A+

A-

Meu Malvado Favorito 4

A franquia "Meu Malvado Favorito" ultrapassou a impressionante marca de US$ 5 bilhões em arrecadação. Com personagens carismáticos e histórias envolventes, os filmes conquistaram o coração do público ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Meu Malvado Favorito | Franquia ultrapassa US$ 5 bilhões

• Longlegs: Vínculo Mortal | Diretor afirma que não assiste filmes de terror contemporâneos

• Deadpool & Wolverine ganha novas imagens promocionais