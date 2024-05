Meu Malvado Favorito 4: Confira o trailer inédito! Meu Malvado Favorito 4 acaba de receber um trailer inédito que promete muita diversão para os fãs da franquia. Com novas aventuras...

Alto contraste

A+

A-

Meu Malvado Favorito 4 acaba de receber um trailer inédito que promete muita diversão para os fãs da franquia. Com novas aventuras dos adoráveis Minions e do ex-vilão Gru, o filme promete arrancar risadas e emoções do público.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Meu Malvado Favorito 4 recebe trailer inédito

• Após Deadpool e Planeta dos Macacos, Disney aborda utilização de franquias da FOX

• Furiosa: Uma Saga Mad Max | Edgar Wright exalta o filme



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.