Meu Malvado Favorito 4: Novo pôster oficial é divulgado

Alto contraste

A+

A-

Meu Malvado Favorito 4 pôster Meu Malvado Favorito 4 pôster (O Vício - Cinema)

A aguardada sequência da animação "Meu Malvado Favorito" acaba de ganhar um novo pôster oficial, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir as novas aventuras dos Minions e de Gru. A imagem revela um visual colorido e cheio de diversão, características marcantes da franquia.

Quer saber mais sobre o novo pôster e as últimas novidades de "Meu Malvado Favorito 4"? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Filmes - O Vício e fique por dentro de tudo!

Leia mais em Filmes - O Vício

Steven Spielberg foi uma das primeiras pessoas a assistir Oppenheimer, diz Christopher Nolan

Meu Malvado Favorito 4 ganha novo pôster oficial

Amazon Prime anuncia aumento no preço da assinatura

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.