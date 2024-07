Meu Malvado Favorito 4 quebra recordes de bilheteria Após 3 semanas em cartaz, o filme Meu Malvado Favorito 4 já arrecadou quase US$ 600 milhões, mostrando-se um verdadeiro sucesso... O Vício|Do R7 21/07/2024 - 13h43 (Atualizado em 21/07/2024 - 13h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bilheteria Meu Malvado Favorito

Após 3 semanas em cartaz, o filme Meu Malvado Favorito 4 já arrecadou quase US$ 600 milhões, mostrando-se um verdadeiro sucesso de público e crítica. O longa-metragem tem conquistado fãs ao redor do mundo e se tornou um dos filmes mais lucrativos do ano.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Após 3 semanas, Meu Malvado Favorito 4 já tem quase US$ 600 milhões

• Com Brasil em destaque, Divertida Mente 2 se aproxima de US$ 1,5 bilhão

• Twisters quebra recorde de bilheteria em estreia nos EUA