Mia Goth brilha em MaXXXine

Mia Goth em MaXXXine

MaXXXine recebe selo Fresh no Rotten Tomatoes. Mia Goth brilha no papel principal, conquistando a crítica e o público com sua atuação marcante. O filme promete ser um sucesso nas telonas.

