O Vício |Do R7

Michael Keaton em Os Fantasmas Ainda se Divertem Os Fantasmas Ainda se Divertem será o filme de abertura do Festival de Veneza. O evento promete trazer grandes emoções e surpresas...

Alto contraste

A+

A-

Michael Keaton em Os Fantasmas Ainda se Divertem

Os Fantasmas Ainda se Divertem será o filme de abertura do Festival de Veneza. O evento promete trazer grandes emoções e surpresas para os amantes do cinema. Michael Keaton é um dos destaques do longa, trazendo sua incrível atuação para encantar o público mais uma vez.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Os Fantasmas Ainda se Divertem será o filme de abertura do Festival de Veneza

• Um Lugar Silencioso | Lupita Nyong’o foi “inspirada” por Chadwick Boseman em filme

• Megalopolis, de Francis Ford Coppola, tem classificação indicativa detalhada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.