Mickey 17 deve causar prejuízo de US$ 100 milhões
Filme decepcionou na abertura global
O Vício|Do R7
11/03/2025 - 18h09

Prejuízo de Mickey 17

De acordo com relatório do Puck-News, a Warner Bros. Discovery estima que Mickey 17 irá causar um prejuízo de aproximadamente US$ 100 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todos os detalhes sobre este lançamento!

