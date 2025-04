Mickey Rourke entra para versão do Big Brother e admite que carreira está “na privada” Ator, que já foi um nome significativo de Hollywood, decidiu virar participante de reality show O post Mickey Rourke entra para versão... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h05 ) twitter

Mickey Rourke, astro de Nove e Meia Semanas de Amor e O Lutador, fez uma revelação sincera sobre sua atual situação profissional ao entrar no reality show Celebrity Big Brother, do Reino Unido, nesta semana. Aos 72 anos, o ator e ex-boxeador afirmou que sua carreira “foi parar na privada” após brigas com diretores e uma reputação marcada por explosões de temperamento.

Para saber mais sobre a trajetória de Mickey Rourke e suas declarações impactantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

