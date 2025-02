Millie Bobby Brown entra em ação em imagem inédita de The Electric State Novo filme dos Irmãos Russo estreará em breve! O post Millie Bobby Brown entra em ação em imagem inédita de The Electric State apareceu... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Electric State com Millie Bobby Brown

A Netflix está pronta para lançar sua próxima aventura com The Electric State, filme que está recebendo uma imagem inédita com Millie Bobby Brown.

Não perca a chance de saber mais sobre essa emocionante produção! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Demolidor | Charlie Cox quer personagem nos próximos filmes dos Vingadores

John Travolta, astro de Pulp Fiction: Tempo de Violência, completa 71 anos

Peaky Blinders | Franquia irá continuar após filme da Netflix, afirma criador