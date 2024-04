Millie Bobby Brown nos bastidores de Donzela, da Netflix

Alto contraste

Millie Bobby Brown no filme Donzela, da Netflix Millie Bobby Brown no filme Donzela, da Netflix (O Vício - Cinema)

A Netflix apresentou recentemente os bastidores do filme "Donzela", estrelado por Millie Bobby Brown. A atriz aparece em imagens exclusivas durante as gravações, revelando um pouco mais sobre os detalhes da produção. O longa promete conquistar os fãs com sua trama envolvente e atuações marcantes.

