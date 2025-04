Milly Alcock surge com uniforme da Supergirl em imagens do set Produção está em curso no Reino Unido O post Milly Alcock surge com uniforme da Supergirl em imagens do set apareceu primeiro em O... O Vício|Do R7 10/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Supergirl e Milly Alcock

Com Supergirl: A Mulher do Amanhã (2026) tendo cenas externas sendo produzidas no Reino Unido, imagens do set surgiram dando um vislumbre uniforme da super-heroína (Via UnBoxPHD). Veja:

Não perca a chance de ver mais detalhes sobre a nova Supergirl! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Chefe de Guerra, com Jason Momoa, ganha teaser oficial

Quarteto Fantástico | Imagens inéditas destacam visual retrofuturista do filme

Quarteto Fantástico está passando por refilmagens