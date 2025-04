Minecraft: Diretor revela motivo de ter escolhido Piglins como vilões do filme A adaptação cinematográfica de Minecraft está conseguindo quebrar diversos recordes ao redor do mundo O post Minecraft: Diretor revela... O Vício|Do R7 06/04/2025 - 23h06 (Atualizado em 06/04/2025 - 23h06 ) twitter

A adaptação cinematográfica de Minecraft está conseguindo quebrar diversos recordes ao redor do mundo, o filme trouxe uma nova abordagem do mundo do jogo e muito disso se deve ao trabalho do diretor Jared Hess. Agora, ele revela o motivo de ter escolhido os Piglins como vilões do live-action:

