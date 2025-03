Missão: Impossível | Hayley Atwell diz que Tom Cruise a ajudou a superar ansiedade social em Hollywood Astro deu um valioso conselho O post Missão: Impossível | Hayley Atwell diz que Tom Cruise a ajudou a superar ansiedade social em Hollywood... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h26 ) twitter

A atriz Hayley Atwell revelou em um episódio recente do podcast Reign With Josh Smith que o astro Tom Cruise a ajudou a lidar com a ansiedade social em Hollywood. Eles trabalharam juntos em Missão: Impossível - Acerto de Contas, e voltam a contracenar em Missão: Impossível - O Acerto Final.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra mais sobre a experiência de Hayley Atwell!

