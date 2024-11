Moana 2 chega ao Rotten Tomatoes com aprovação muito abaixo do original Moana 2 chega ao Rotten Tomatoes com aprovação muito abaixo do original O Vício|Do R7 26/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h30 ) twitter

Moana 2

Com 48 avaliações até o momento, Moana 2 aparece no Rotten Tomatoes com 71% de aprovação.

