Moana 2 já está em cartaz nos cinemas do Brasil Moana 2 já está em cartaz nos cinemas do Brasil O Vício|Do R7 28/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moana 2

Sequência do enorme sucesso de 2016, Moana 2 chegou aos cinemas do Brasil, prometendo ser mais um bem-sucedido lançamento da Disney, ainda que sua recepção não seja tão positiva quanto a do primeiro filme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Simu Liu curte comentário com críticas à Marvel Studios sobre demora de Shang-Chi 2

Vingadores 5 impede Robert Downey Jr. de se juntar ao novo filme de Christopher Nolan, diz rumor

Paddington: Uma Aventura na Floresta ganha pôster do Dia de Ação de Graças