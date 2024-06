Moana 2 | Novo pôster é revelado Moana 2 está chegando com novidades! Um novo pôster do filme foi revelado, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir essa...

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Moana 2

Moana 2 está chegando com novidades! Um novo pôster do filme foi revelado, deixando os fãs ainda mais ansiosos para conferir essa nova aventura. A continuação promete trazer muita emoção e diversão, mantendo o encanto do primeiro filme. Prepare-se para se encantar mais uma vez com Moana e suas incríveis jornadas!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Moana 2 | Novo pôster é revelado

• Um Lugar Silencioso: Dia Um arrecada quase US$ 100 milhões em abertura e quebra recorde

• Supostos detalhes da cena pós-créditos de Deadpool & Wolverine são revelados



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.