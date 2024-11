Moana 2 pode quebrar recordes de bilheteira nos EUA Mesmo com a competição de Wicked e Gladiador II O post Moana 2 pode superar US$ 100 milhões em abertura nos EUA apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 18/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h49 ) twitter

Moana 2 nos EUA

De acordo com relatório do Deadline, auxiliado pelo serviço de rastreamento Quorum, Moana 2 deve arrecadar US$ 75-82 milhões em sua abertura tradicional (três dias) nos Estados Unidos, e cerca de US$ 105-115 milhões em cinco dias, se aproveitando do feriado de Ação de Graças.

