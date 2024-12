Moana 2 tem segunda maior semana de estreia de uma animação no Brasil Com 3.2 milhões de espectadores na primeira semana O post Moana 2 tem segunda maior semana de estreia de uma animação no Brasil apareceu...

O Vício|Do R7 06/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share