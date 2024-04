Mortal Kombat 2: A promessa de um novo recorde

Alto contraste

Mortal Kombat 2 está prestes a chegar aos cinemas e promete superar todos os recordes estabelecidos por Deadpool & Wolverine. De acordo com o produtor do filme, a nova sequência da franquia de luta promete ser uma verdadeira explosão de ação e efeitos especiais, capaz de encantar tanto os fãs mais antigos quanto conquistar uma nova legião de admiradores.

Quer saber mais sobre as incríveis novidades que Mortal Kombat 2 tem a oferecer? Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício e fique por dentro de todas as informações sobre o filme mais aguardado do ano!

