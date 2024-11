Mufasa: O Rei Leão pode arrecadar US$ 65 milhões em abertura nos EUA Mufasa: O Rei Leão pode arrecadar US$ 65 milhões em abertura nos EUA O Vício|Do R7 08/11/2024 - 21h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h30 ) twitter

Mufasa: O Rei Leão

De acordo com relatório do Deadline, Mufasa: O Rei Leão deve arrecadar US$ 55-66 milhões em sua abertura nos Estados Unidos.

