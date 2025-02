Nárnia | Filme de Greta Gerwig deve adaptar O Sobrinho do Mago Produção vai começar em junho O post Nárnia | Filme de Greta Gerwig deve adaptar O Sobrinho do Mago apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 01/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h26 ) twitter

Nárnia | Filme de Greta Gerwig deve adaptar O Sobrinho do Mago

A produção do reboot de As Crônicas de Nárnia está a procura de seus protagonistas e, ao que parece, teremos uma adaptação de O Sobrinho do Mago.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova adaptação! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

