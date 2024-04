Naruto | Novidades sobre o live-action com diretor de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Alto contraste

A+

A-

O Vício - Cinema O Vício - Cinema (O Vício - Cinema)

De acordo com informações recentes, o live-action de Naruto contará com a direção de Destin Daniel Cretton, conhecido por seu trabalho em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis". A notícia tem animado os fãs do anime e promete trazer uma nova perspectiva para a adaptação cinematográfica. A escolha do diretor tem gerado expectativas positivas em relação à qualidade e fidelidade do projeto. Fique ligado para mais novidades sobre o filme!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Naruto | Live-action terá diretor de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

• Rivalidade entre Coca-Cola e Pepsi vai virar filme

• Bad Boys 4 | Will Smith compartilha atualização sobre o filme

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.