Natalie Portman fará comédia romântica com diretora de Girls

De acordo com relatório exclusivo do Deadline, a vencedora do Oscar Natalie Portman irá estrelar a comédia romântica Good Sex (Bom Sexo, em tradução livre).

