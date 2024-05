Netflix confirma sequência de comédia com Adam Sandler A Netflix confirmou a sequência do filme "Um Maluco no Golfe", trazendo de volta o ator Adam Sandler para mais uma aventura hilária...

Alto contraste

A+

A-

A Netflix confirmou a sequência do filme "Um Maluco no Golfe", trazendo de volta o ator Adam Sandler para mais uma aventura hilária. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs do ator e da comédia, que aguardam ansiosos por mais momentos divertidos nas telas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Furiosa: Uma Saga Mad Max chega ao Rotten Tomatoes com alta aprovação

• Netflix confirma Um Maluco no Golfe 2; Adam Sandler retorna

• Disney considerou Austin Butler para Hércules, afirma site



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.