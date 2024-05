Netflix divulga trailer oficial do filme de ação com Jessica Alba A Netflix acaba de divulgar o trailer oficial do novo filme de ação estrelado por Jessica Alba. Com cenas eletrizantes e muita adrenalina...

A Netflix acaba de divulgar o trailer oficial do novo filme de ação estrelado por Jessica Alba. Com cenas eletrizantes e muita adrenalina, o longa promete conquistar os fãs do gênero. Além disso, a presença de Alba no elenco promete trazer ainda mais destaque para a produção. Prepare-se para muita ação e suspense nessa nova aventura cinematográfica!

