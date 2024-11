Netflix encerra plano básico no Brasil Netflix encerra plano básico no Brasil O Vício|Do R7 11/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 16h50 ) twitter

Netflix encerra plano básico no Brasil

A Netflix informou que, a partir do dia 25 de dezembro, encerrará de maneira oficial o plano básico no Brasil, que custava R$ 25,90. Todos os assinantes desse plano serão transferidos para a versão com anúncios, que custa R$ 20,90.

