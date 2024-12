Netflix, Prime Video, Max: Principais lançamentos em streaming de dezembro Netflix, Prime Video, Max: Principais lançamentos em streaming de dezembro O Vício|Do R7 03/12/2024 - 20h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 20h29 ) twitter

Lançamentos em streaming de dezembro

Com destaque para franquias como Star Wars e Transformers, os lançamentos em streaming do mês de dezembro, trazem o aguardado início da DC Studios com sua primeira produção e muito mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema!

