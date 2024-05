Netflix revela cenas exclusivas de Atlas, o novo filme de ficção científica

Alto contraste

A+

A-

A Netflix surpreendeu os fãs de ficção científica ao divulgar cenas inéditas de "Atlas", o aguardado filme estrelado por Jennifer Lopez. Com uma trama envolvente e efeitos visuais impressionantes, o longa promete levar os espectadores a uma jornada emocionante e repleta de mistérios. Além disso, a produção conta com um elenco de peso e uma direção impecável, prometendo ser um dos grandes destaques do ano para os amantes do gênero.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Atlas | Netflix divulga cenas inéditas do filme de ficção científica

• O Corvo | Filme original terá relançamento nos EUA

• Mickey e Ursinho Pooh vão se enfrentar em novo filme de terror



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.