Nicholas Hoult brinca sobre ter perdido os papéis de Batman e Superman Ator interpretará Lex Luthor na próxima releitura do Homem de Aço para os cinemas O post Nicholas Hoult brinca sobre ter perdido os... O Vício|Do R7 02/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicholas Hoult Batman Superman

Vivendo o bastante para se tornar um vilão, Nicholas Hoult, o Lex Luthor de Superman (2025), brinca sobre ter perdido os papéis do Homem de Aço e de Batman.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades do universo DC!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

David Corenswet diz como “interpretar” o Batman do DCU

Val Kilmer, lendário intérprete do Batman, morre aos 65 anos

Metrópolis surge em estande de Superman na CinemaCon