Nickel Boys, indicado ao Oscar, chega ao Prime Video em fevereiro

O Amazon Prime Video acaba de anunciar a data de estreia de Nickel Boys, longa-metragem original da Amazon indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado. A produção estará disponível no streaming a partir do dia 27 de fevereiro, e será uma grande adição ao catálogo do serviço de streaming.

Não perca a oportunidade de conhecer essa história impactante

