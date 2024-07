O Vício |Do R7

Nicolas Cage em destaque no novo filme The Surfer

Nicolas Cage em The Surfer

O novo filme de Nicolas Cage, intitulado "The Surfer", acaba de ganhar uma janela de lançamento. Com uma imagem promocional revelando o ator em destaque, a produção promete surpreender os fãs do gênero. Nicolas Cage é conhecido por sua versatilidade e presença marcante nas telas, o que aumenta a expectativa em torno desse novo projeto.

