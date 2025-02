Nintendo anuncia fim dos pontos de ouro do My Nintendo Dentro de seu site oficial, a Nintendo anunciou o fim dos pontos de ouro dentro do programa de recompensas My Nintendo O post Nintendo... O Vício|Do R7 18/02/2025 - 08h46 (Atualizado em 18/02/2025 - 08h46 ) twitter

Dentro de seu site oficial, a Nintendo anunciou o fim dos pontos de ouro dentro do programa de recompensas My Nintendo. A partir do dia 24 de março de 2025, não será mais possível ganhar pontos de ouro no programa, porém, os pontos que você já tem terão validade de 12 meses. Confira o anúncio:

Para mais detalhes sobre essa mudança importante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício.

