Nos Bastidores de Deadpool: Uma Nova Aventura com Zenpool e Nicepool Uma nova imagem dos bastidores revela a presença de Deadpool, Zenpool e Nicepool, prometendo uma experiência única para os fãs do... O Vício|Do R7 26/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 13h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nicepool

Uma nova imagem dos bastidores revela a presença de Deadpool, Zenpool e Nicepool, prometendo uma experiência única para os fãs do anti-herói. A expectativa em torno do filme só aumenta com cada nova informação que surge.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine | Imagem dos bastidores reúne Deadpool, Zenpool e Nicepool

• Laurence Fishburne revela os filmes dos quais mais se orgulha de ter feito

• Deadpool & Wolverine | Nova arte conceitual de Dogpool é revelada