Nova Imagem de Superman com David Corenswet Impressiona Fãs David Corenswet surge em nova imagem promocional de Superman, deixando os fãs ansiosos para a estreia do filme. A expectativa em... O Vício|Do R7 31/07/2024 - 07h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 07h23 ) ‌



Superman, de David Corenswet

David Corenswet surge em nova imagem promocional de Superman, deixando os fãs ansiosos para a estreia do filme. A expectativa em torno do novo Superman tem crescido, especialmente com a revelação de novas imagens que destacam o ator em seu icônico papel.

