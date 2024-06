Alto contraste

Novas e antigas emoções em Divertida Mente 2

O sucesso de Divertida Mente 2 nas bilheterias mundiais está cada vez mais evidente, com o filme se aproximando da impressionante marca de US$ 500 milhões arrecadados. A continuação da animação da Pixar tem conquistado tanto o público antigo quanto novos espectadores, que se encantam com as novas e antigas emoções apresentadas na história.

