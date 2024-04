Novas imagens de Os Fantasmas Se Divertem 2 com Michael Keaton e outros

Alto contraste

Os Fantasmas Se Divertem 2

Os fãs de "Os Fantasmas Se Divertem" podem comemorar, pois novas imagens oficiais do aguardado segundo filme foram divulgadas, mostrando Michael Keaton e outros integrantes do elenco em ação. A ansiedade só aumenta com esses vislumbres do que está por vir!

