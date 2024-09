Novas imagens de Scarlett Johansson em Jurassic World Produção do novo filme que estreará em 2025, segue em andamento O post Jurassic World | Scarlett Johansson aparece em fotos de bastidores... O Vício|Do R7 10/09/2024 - 11h27 (Atualizado em 10/09/2024 - 11h27 ) ‌



Scarlett Johansson e Jonarthan Bailey em Jurassic World Rebirth

Scarlett Johansson foi flagrada em novas fotos de bastidores do próximo filme da franquia Jurassic World, intitulado "Jurassic World: Rebirth". As imagens mostram a atriz ao lado de Jonarthan Bailey, que também faz parte do elenco. A expectativa em torno do filme é alta, especialmente após o sucesso dos filmes anteriores da série.

