Novas imagens do set de Quarteto Fantástico revelam Pedro Pascal e Vanessa Kirby A trama do longa-metragem é situada em uma versão retro-futurista de Nova York, nos anos 60 O post Pedro Pascal e Vanessa Kirby aparecem... O Vício|Do R7 19/10/2024 - 20h29 (Atualizado em 19/10/2024 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Quarteto Fantástico | Dakota Johnson detalha empolgação de Pedro Pascal

Recentemente, uma nova foto do set de "Quarteto Fantástico" foi divulgada, trazendo os atores Pedro Pascal e Vanessa Kirby em destaque. A expectativa em torno do filme continua a crescer, especialmente com a presença de nomes tão renomados no elenco.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Pedro Pascal e Vanessa Kirby aparecem em nova foto do set de Quarteto Fantástico

• James Gunn promete originalidade em projetos da DC Studios

• Superman | David Corenswet deixará a todos “de queixo caído”, afirma James Gunn



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.