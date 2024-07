Novas imagens oficiais de Deadpool Wolverine revelam traje icônico de Hugh Jackman Novas imagens oficiais de Deadpool & Wolverine foram divulgadas recentemente, revelando o traje icônico de Hugh Jackman como Wolverine... O Vício|Do R7 19/07/2024 - 16h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 16h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hugh Jackman com traje de Wolverine em Deadpool 3

Novas imagens oficiais de Deadpool & Wolverine foram divulgadas recentemente, revelando o traje icônico de Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3. As fotos mostram detalhes impressionantes do figurino do personagem, deixando os fãs ainda mais ansiosos para o lançamento do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine ganha novas imagens oficiais

• Independence Day | Disney não está interessada em terceiro filme, diz diretor

• Kevin Feige dá update sobre Homem-Aranha 4