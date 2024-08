Novas Imagens Revelam Gambit em Deadpool Wolverine! Gambit aparece em imagens inéditas de Deadpool & Wolverine, trazendo uma nova perspectiva para os fãs do universo dos quadrinhos... O Vício|Do R7 06/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 06/08/2024 - 19h46 ) ‌



Gambit do Channing Tatum

Gambit aparece em imagens inéditas de Deadpool & Wolverine, trazendo uma nova perspectiva para os fãs do universo dos quadrinhos. A expectativa em torno do personagem, interpretado por Channing Tatum, só aumenta com essas revelações visuais.

