Novas Imagens Revelam Jack Kesy como o Novo Hellboy Jack Kesy surge como Hellboy em fotos inéditas, trazendo uma nova perspectiva para o icônico personagem das histórias em quadrinhos... O Vício|Do R7 20/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 20/08/2024 - 20h41 ) ‌



Jack Kesy em Hellboy e o Homem Torto

Jack Kesy surge como Hellboy em fotos inéditas, trazendo uma nova perspectiva para o icônico personagem das histórias em quadrinhos. As imagens revelam detalhes impressionantes do visual e da caracterização do ator, que promete trazer uma nova vida ao papel.

