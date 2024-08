Novas Imagens Revelam X-23 em Deadpool Wolverine X-23 surge em imagens oficiais de Deadpool & Wolverine, trazendo uma nova perspectiva para os fãs da franquia. As imagens revelam... O Vício|Do R7 06/08/2024 - 10h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

X-23 Deadpool

X-23 surge em imagens oficiais de Deadpool & Wolverine, trazendo uma nova perspectiva para os fãs da franquia. As imagens revelam detalhes intrigantes sobre a personagem e sua interação com os protagonistas do filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• X-23 surge em imagens oficiais de Deadpool & Wolverine

• Deadpool & Wolverine | Diretor diz que Mefisto foi considerado no início do desenvolvimento

• Deadpool & Wolverine | Diretor diz que Halle Berry, Liev Schreiber e outros não foram considerados