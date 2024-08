Novidade no Rotten Tomatoes: Selo de Aprovação do Público! O Rotten Tomatoes anunciou um novo selo de aprovação do público, uma mudança que promete impactar a forma como os filmes são avaliados... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 12h43 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h43 ) ‌



Novo selo Rotten Tomatoes

O Rotten Tomatoes anunciou um novo selo de aprovação do público, uma mudança que promete impactar a forma como os filmes são avaliados. Essa iniciativa visa proporcionar uma melhor representação das opiniões dos espectadores, destacando as produções que realmente conquistam o coração do público.

‌



