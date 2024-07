Novidades à Vista: DC Studios Prepara Anúncios Imperdíveis! De acordo com informações recentes, o DC Studios planeja fazer anúncios no fim de semana, o que promete agitar os fãs do universo... O Vício|Do R7 24/07/2024 - 14h04 (Atualizado em 24/07/2024 - 14h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

David Corenswet na produção de Superman

De acordo com informações recentes, o DC Studios planeja fazer anúncios no fim de semana, o que promete agitar os fãs do universo DC. A expectativa é alta para as novidades que podem ser reveladas durante esse período.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• DC Studios planeja fazer anúncios no fim de semana, diz site

• Divertida Mente 2 | Disney compartilha arte celebrando recorde de bilheteria do filme

• É Assim Que Acaba, com Blake Lively, ganha novo trailer oficial