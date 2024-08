Novidades do Esquadrão Suicida: Roteiro Revelado por David Ayer David Ayer, o diretor de Esquadrão Suicida, compartilhou recentemente páginas inéditas do roteiro, revelando detalhes que podem surpreender... O Vício|Do R7 08/08/2024 - 10h17 (Atualizado em 08/08/2024 - 10h17 ) ‌



Esquadrão Suicida do diretor David Ayer

David Ayer, o diretor de Esquadrão Suicida, compartilhou recentemente páginas inéditas do roteiro, revelando detalhes que podem surpreender os fãs do filme. Essas novas informações prometem trazer uma nova perspectiva sobre a produção e os personagens que marcaram a história do cinema de super-heróis.

