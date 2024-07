Novidades do Superman: Novo Emblema Revelado! A DC confirmou a marca registrada do novo emblema do Superman, trazendo expectativas para os fãs do herói. Essa novidade promete... O Vício|Do R7 31/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h14 ) ‌



Filmagens de Superman

A DC confirmou a marca registrada do novo emblema do Superman, trazendo expectativas para os fãs do herói. Essa novidade promete agitar o universo dos quadrinhos e do cinema, especialmente com as novas produções que estão por vir.

